Мостовой оценил свою физическую форму

«Насколько уже близок к оптимальной форме? После Нижнего ко мне подошел Сергей Богданович (Семак. — Прим. «Чемпионата») и сказал, что на данный момент он мной недоволен. Мне было важно услышать его мнение, это подстегнуло, я настроился на то, что в матче с «Ахматом» надо себя проявить. После той игры появилась уверенность, но против «Ростова» получилась очень тяжёлая игра. Сейчас снова неприятный момент, но, опять же, это опыт, через который ты матереешь. Думаю, я через это пройду и в ближайшие один-два тура наберу свою лучшую форму. Не физическую даже, а психологическую.