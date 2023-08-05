Словацкий футболист Якубко раскритиковал Дзюбу

Словацкий футболист Якубко считает, что у Дзюбы завышенное мнение о себе
Бывший нападающий "Амкара" и "Динамо" Мартин Якубко считает, что форвард "Локомотива" Артем Дзюба ищет себе новое место работы, участвуя в различных шоу. Его слова передает "Рейтинг букмекеров".
"У меня нет никаких отношений с Дзюбой. У него чересчур завышенное мнение о себе, он эгоист — это факт. Но это ему помогает достигать высоких результатов. Кому-то кажется, что его поведение — перебор, но, извините, он отличный нападающий в России. Видел, как он снимается в различных передачах в интернете. Видимо, ищет себе новое место работы после завершения карьеры. Мне его видео не нравятся — не мой формат", - сказал Якубко.
Дзюба вместе с бывшим тренером в сборной России Леонидом Слуцким сейчас снимается в совместное шоу о футболе на YouTube-канале. В феврале Дзюба стал игроком "Локомотива". До этого он играл в Турции за "Адану Демирспор". Там он провел всего несколько месяцев. В новом сезоне нападающий сыграл два матча в чемпионате России и еще один — в Кубке страны, отметившись одним забитым мячом. 5 августа "Локомотив" рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграет с ЦСКА.