Словацкий футболист Якубко раскритиковал Дзюбу

"У меня нет никаких отношений с Дзюбой. У него чересчур завышенное мнение о себе, он эгоист — это факт. Но это ему помогает достигать высоких результатов. Кому-то кажется, что его поведение — перебор, но, извините, он отличный нападающий в России. Видел, как он снимается в различных передачах в интернете. Видимо, ищет себе новое место работы после завершения карьеры. Мне его видео не нравятся — не мой формат", - сказал Якубко.