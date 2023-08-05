Писарев назвал имя лучшего форварда в РПЛ

Тренер сборной России Николай Писарев в интервью «Матч ТВ» заявил, что вингер столичного «Спартака» Квинси Промес на данный момент является сильнейшим атакующим футболистом Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его словам, в связке с Александром Соболевым нидерландец способен выдавать качественную и полезную для клуба игру.

«Промес сейчас лучший атакующий игрок в нашем чемпионате. Но здесь важна роль Соболева. Он наберет форму, и за счет этого «Спартак» может прибавить», — заявил Писарев.

По итогам двух туров в чемпионате России «Спартак» занимает второе место, имея в своем активе шесть очков.

5 августа красно-белые на выезде сыграют против «Рубина». Игра пройдет в Казани на «Ак Барс Арене» и начнется в 17:30 по московскому времени.