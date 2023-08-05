Агент Буффона рассказал о срыве перехода в российский клуб
Бывший голкипер туринского «Ювентуса» и «Пармы» Джанлуиджи Буффон в свое время мог оказаться в российском чемпионате. Об этом в интервью ITASportPress рассказал его представитель Сильвано Мартина.
По его словам, игрок получил официальное предложение от неназванной российской команды, однако до переговорного процесса дело не дошло.
«Предложение было, но контактов с российской стороной не было. Мы даже не думали о таком варианте, потому что Джиджи выступал только за топ-клубы», — заявил агент.
2 августа 45-летний Буффон объявил о завершении профессиональной карьеры.
Голкипер является десятикратным чемпионом Италии в составе «Ювентуса». Вместе с клубом он вылетал в Серию В и возвращался в элитный дивизион.
Ранее украинский футболист призвал критиковать его больше.