Goal: Мбаппе в ближайшее время перейдет в "Реал"
Нападающий сборной Франции и клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе в скором времени должен перейти в "Реал".
Как сообщает Goal.com со ссылкой на испанского журналиста Родриго Фаеса, "Реал"и "ПСЖ" сумели согласовать трансфер футболиста. Отмечается, что ему осталось только подписать личный контракт с мадридцами.
При этом боссам "ПСЖ" ради того, чтобы продать Мбаппе, пришлось пойти на уступки при переговорах с "Реалом".Иначе игрок остался бы в парижском клубе, а после окончания сезона 2023/24 ушел бы в "Реал" бесплатно.
По информации источника, мадридцы подпишут долгосрочный контракт с Мбаппе, а его дебют за новый клуб может состояться 12 августа.