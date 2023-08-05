Goal: Мбаппе в ближайшее время перейдет в "Реал"

Нападающий сборной Франции и клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе в скором времени должен перейти в "Реал".

Как сообщает Goal.com со ссылкой на испанского журналиста Родриго Фаеса, "Реал"и "ПСЖ" сумели согласовать трансфер футболиста. Отмечается, что ему осталось только подписать личный контракт с мадридцами.

При этом боссам "ПСЖ" ради того, чтобы продать Мбаппе, пришлось пойти на уступки при переговорах с "Реалом".Иначе игрок остался бы в парижском клубе, а после окончания сезона 2023/24 ушел бы в "Реал" бесплатно.