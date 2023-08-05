Павлюченко пошутил об использовании депутатами российских автомобилей

Бывший форвард ФК «Спартак» Роман Павлюченко с юмором прокомментировал переход депутатов Госдумы на автомобили отечественных марок. Об этом пишет РИА «Новости».

В четверг, 3 августа, глава России Владимир Путин призвал прекратить закупки транспортных средств западных брендов для чиновников. Президент добавил, что все госслужащие должны пересесть на российские автомобили. По его оценке, это позволит улучшить качество отечественных машин.

«Жалко депутатов, теперь им придется ездить на «Аурусе» за 30 млн рублей. Таков закон», - пошутил известный футболист.

Напомним, что в активе Павлюченко три серебряных медали чемпионата России, бронза чемпионата Европы 2008 года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил ранее, что парламентарии будут ездить на «Москвичах», «Ладах», «Аурусах» и «Волгах».

Володин уточнил, что пользуется автомобилем Aurus. Он добавил, что в нерабочее время передвигается на «вместительном и экономичном» автомобиле «Москвич-3».