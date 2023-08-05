«Урал» победил «Оренбург» в гостевом матче РПЛ

Екатеринбургский «Урал» одержал выездную победу над «Оренбургом» в матче третьего тура МИР Российской премьер лиги (РПЛ).

© ФК «Оренбург»

Встреча в Оренбурге завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Андрей Егорычев (21 я минута) и Алексей Каштанов (37, с пенальти).

С 7 й минуты оренбуржцы играли в меньшинстве после удаления нападающего Брайана Мансильи, футболист получил прямую красную карточку за фол на Мингияне Бевееве.

«Урал» набрал 7 очков после трех туров и располагается на четвертой строчке в таблице РПЛ, «Оренбург» (1) идет 11 м.

В четвертом туре «Урал» 11 августа дома сыграет со «Спартаком», «Оренбург» днем позднее примет «Краснодар».