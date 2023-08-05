Салихова: "Больно смотреть на деградацию российского футбола"

Зарема Салихова , жена экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна , поделилась эмоциями от победы красно-белых над казанским «Рубином» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), признавшись, что ей больно смотреть на деградацию российского футбола, передает Metaratings.

«Очень больно смотреть на деградацию российского футбола на примере таких команд, как «Рубин». Еще больнее видеть такой «Спартак» без возможности играть в Европе», — сказала Салихова.

Встреча, которая прошла в столице Татарстана, завершилась со счетом 4:1. В первом тайме счет открыл игрок «Спартака» Тео Бонгонда. Еще до перерыва футболист «Рубина» Угочукву Иву восстановил равновесие в счете. После перерыва забитыми мячами отметились Хесус Медина, Михаил Игнатов и Квинси Промес.