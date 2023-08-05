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Зарема Салихова призналась, что ей больно смотреть на деградацию российского футбола

Зарема Салихова, жена экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделилась эмоциями от победы красно-белых над казанским «Рубином» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), признавшись, что ей больно смотреть на деградацию российского футбола, передает Metaratings.

Салихова: "Больно смотреть на деградацию российского футбола"
© Алексей Филиппов/РИА «Новости»

«Очень больно смотреть на деградацию российского футбола на примере таких команд, как «Рубин». Еще больнее видеть такой «Спартак» без возможности играть в Европе», — сказала Салихова.

Встреча, которая прошла в столице Татарстана, завершилась со счетом 4:1. В первом тайме счет открыл игрок «Спартака» Тео Бонгонда. Еще до перерыва футболист «Рубина» Угочукву Иву восстановил равновесие в счете. После перерыва забитыми мячами отметились Хесус Медина, Михаил Игнатов и Квинси Промес.

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