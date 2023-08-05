Медина уверен, что "Спартак" заслужил победу в матче против "Рубина"

Футболисты московского "Спартака" контролировали игру в матче третьего тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского "Рубина" и заслужили победу. Такое мнение журналистам высказал парагвайский полузащитник "Спартака" Хесус Медина.

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В субботу "Спартак" в гостях со счетом 4:1 обыграл "Рубин". Медина провел первый матч в составе "Спартака" и забил свой первый гол за красно-белых.

"Спасибо за поздравления, чувствую себя замечательно, счастлив. Я думаю, мы нашли свою игру и контролировали ее до конца. Заслужили победу", - сказал Медина.

Капитан "Спартака" Георгий Джикия отметил поддержку болельщиков красно-белых на матче. "Сложная была игра, поэтому самое главное, что победили. Соглашусь с тем, что играли как дома, на матче было больше 17 тыс. человек, поэтому было приятно, когда слышали болельщиков "Спартака", - добавил Джикия.