Футболист «Зенита» Барриос может стать игроком клуба АПЛ

Футболист «Зенита» может стать игроком клуба АПЛ
Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ноттингем Форест» сделал предложение по трансферу футболиста петербургского «Зенита» Вильмара Барриоса. Об этом в своем Twitter рассказал журналист Фабрицио Романо.
«Ноттингем» предложил около €4 млн, но сине-бело-голубые хотят получить за игрока €15 млн.
Барриос перебрался в российский клуб из аргентинского «Бока Хуниорс» зимой 2019 года. В сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ) Барриос провел 28 матчей, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего Барриоса в €20 млн. Контракт колумбийского футболиста с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2026 года.
В прошлом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» упустил победу над «Ростовом». В первом тайме отличился Матео Кассьерра. В добавленное время нападающий «Ростова» Николай Комличенко сравнял счет с пенальти.