Футболист «Зенита» Барриос может стать игроком клуба АПЛ

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ноттингем Форест» сделал предложение по трансферу футболиста петербургского «Зенита» Вильмара Барриоса. Об этом в своем Twitter рассказал журналист Фабрицио Романо.

«Ноттингем» предложил около €4 млн, но сине-бело-голубые хотят получить за игрока €15 млн.

Барриос перебрался в российский клуб из аргентинского «Бока Хуниорс» зимой 2019 года. В сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ) Барриос провел 28 матчей, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего Барриоса в €20 млн. Контракт колумбийского футболиста с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2026 года.