Катарский шейх Мабхут Аль-Марри написал в своих соцсетях, что форвард французского «ПСЖ» Неймар этим летом вернется в «Барселону».

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Издание Mundo Deportivo утверждает, что Аль-Марри близок к окружению «ПСЖ» и «Барсы», а также дружит с президентом сине-гранатовых Жоаном Лапортой.

5 августа Неймар удалил из своих соцсетей информацию, что он является игроком «ПСЖ».

31-летний Неймар выступает за «Пари Сен-Жермен» с 2017 года. В минувшем сезоне он забил 18 мячей и сделал 17 результативных передач в 29 играх, но в марте досрочно завершил выступления из-за травмы голеностопа.

В футболке сборной Бразилии он провел 124 матча, в которых забил 77 мячей и оформил 56 голевых передач.