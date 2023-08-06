Буффон объявил о возвращении в сборную Италии

«Я возвращаюсь в сборную, потому что тот ребёнок, который впервые переступил через порог «Коверчано» 30 лет назад, все еще хочет мечтать и жить этой мечтой вместе с итальянскими болельщиками», — написал Буффон в своей социальной сети.