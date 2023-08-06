Хавбек Медина рассказал о своей адаптации в "Спартаке"

Парагвайский полузащитник Хесус Медина заявил о своей радости от первого забитого мяча за московский "Спартак" , а также кратко высказался о том, как проходит его адаптация в столичном клубе. Слова хавбека приводит "Спорт-Экспресс".

"Я чувствую себя хорошо, счастлив. Рад, что мы возглавляем турнирную таблицу и рад забить первый гол за "Спартак". Мы заслужили сегодня победу. Я в порядке. Адаптация в "Спартаке" тоже проходит хорошо", - заявил футболист.

Футболист вышел на замену на 58-й минуте, забив мяч через 47 секунд после того, как появился на поле. Медина перешел в "Спартак" в это летнее трансферное окно из московского ЦСКА за €6 млн. Красно-белые идут на первом месте в турнирной таблице чемпионата страны, набрав девять очков. Клуб опережает "Краснодар", в активе которого такое же количество баллов, по дополнительным показателям. В четвертом туре Российской премьер-лиги "Спартак" сыграет на выезде против екатеринбургского "Урала". Матч состоится 11 августа, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.