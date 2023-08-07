Журналист Рамос: Мбаппе не получит бонус от "ПСЖ", если заявит о желании уйти

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе не получит бонус за лояльность в размере €40 млн, если публично заявит о желании покинуть команду. Об этом сообщил в Twitter корреспондент AS и Cadena SER Андрес Онрубиа Рамос. Сумма должна быть выплачена футболисту 31 августа. Требование о публичном заявлении исходит от мадридского "Реала", который готов сделать первое предложение "ПСЖ" по Мбаппе только при этом условии. Об этом сообщило издание L'Équipe.

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Соглашение Мбаппе с французской командой рассчитано до конца сезона-2023/24. Форвард отказался использовать опцию продления контракта с "ПСЖ" до 2025 года. 24 июля издание Relovo сообщило, что Мбаппе отказался переходить из "ПСЖ" в саудовский "Аль-Хиляль", несмотря на то, что клубы уже договорились о трансфере.