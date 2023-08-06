Хави объяснил нежелание подписывать Неймара

Главный тренер "Барселоны" Хави и специалисты, которые работают в каталонской команде, выступили против возвращения бразильского нападающего "ПСЖ" Неймара. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

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"Барселоне" несколько раз предложили подписать нападающего, который ушел из команды в 2017 году, однако тренерский штаб не поддерживает трансфер бразильца. Причиной отказа стали не навыки и способности Неймара, а тот факт, что его переход может испортить "семейную атмосферу" в раздевалке "Барселоны".

5 августа катарский шейх Мабхут Аль-Марри написал в своих соцсетях, что Неймар этим летом вернется в "Барселону". Издание Mundo Deportivo утверждает, что Аль-Марри близок к окружению "ПСЖ" и "Барсы", а также дружит с президентом сине-гранатовых Жоаном Лапортой. Неймар уже удалил из своих соцсетей информацию, что он является игроком "ПСЖ".