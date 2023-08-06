Эксперт заявил, что Дзюба не может выполнять необходимый объем работы

"Артем уже давно не может выполнять тот объем работы, который необходим для центрального нападающего. Он просто стоит на острие атаки, иногда ходит пешком. Дзюба — тормоз, помеха для "Локомотива", - заявил Бубнов.

"Локомотив" проиграл ЦСКА со счетом 1:4 в третьем туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Дзюба пополнил состав "Локомотива" в феврале 2023 года. В конце мая он подписал новое соглашение с красно-зелеными до конца сезона 2023/24 с возможностью продления еще на год.

До этого Дзюба выступал за петербургский "Зенит", который покинул в статусе свободного агента после завершения сезона-2021/22. Без команды он находился несколько недель, после чего заключил контракт с турецким клубом "Адана Демирспор", однако закрепиться в составе не смог: в ноябре клуб и футболист расторгли рабочее соглашение. Дзюба вместе с бывшим тренером в сборной России Леонидом Слуцким ведет шоу о футболе на YouTube-канале. Тренер и нападающий приглашают к себе различных футбольных персон.