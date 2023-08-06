Зинченко сравнил уровень футбола в Украине и Англии

Приведу пример. Там ты можешь принять мяч, не отдать его, забить гол и подумать «Вау, я неприкосновен». Здесь если ты не работаешь на тренировке на 100% – за тобой есть ещё пять футболистов, которые готовы занять твоё место в составе. И тебе нужно выкладываться на полную каждый день, чтобы доказать — это твоё место в составе, ты заслуживаешь его. Если ты будешь работать меньше, ребята за тобой подтолкнут тебя в спину: «Алекс, я здесь».