ЦСКА предложили подписать контракт с экс-игроком «МЮ» Лингардом

«Теоретическая возможность тому или иному футболисту оказаться в клубе есть всегда, когда игрок на рынке, трансферное окно открыто и клуб ищет усиление. Лингард — на рынке, и его агенты, посредники могут предлагать услуги футболиста в разных странах в разные клубы. Он был предложен.



Его кандидатура обсуждается. Но вы должны понимать, что формулировка «кандидатура обсуждается» применима к очень многим футболистам на ежедневной основе, потому что есть скауты, посредники присылают разные ссылки на Transfermarkt. Пул игроков и возможностей очень большой — нет такого, что есть один условный Лингард или Виктор Давила. Кандидатов много, это процесс постоянный», — приводит слова Брейдо РИА Новости.