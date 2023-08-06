Неймар удалил упоминание «ПСЖ» в соцсетях и близок к переходу в «Барселону»

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар в ближайшие дни сменит клубную прописку. Вскоре 31-летний бразилец вновь станет игроком «Барселоны».

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Как сообщает шейх Мабхут Аль-Марри, хорошо знакомый с руководством каталонского и парижского клубов, боссы сине-гранатовых приняли предложение ПСЖ об аренде Неймара. Отмечается, что французский клуб рассматривает этот трансфер как часть сделки по предстоящему переходу вингера Усмана Дембеле.

Отметим, что Неймар в соцсетях уже удалил упоминание о том, что он является игроком «Пари Сен-Жермен».