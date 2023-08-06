Неймар удалил упоминание «ПСЖ» в соцсетях и близок к переходу в «Барселону»
Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар в ближайшие дни сменит клубную прописку. Вскоре 31-летний бразилец вновь станет игроком «Барселоны».
Как сообщает шейх Мабхут Аль-Марри, хорошо знакомый с руководством каталонского и парижского клубов, боссы сине-гранатовых приняли предложение ПСЖ об аренде Неймара. Отмечается, что французский клуб рассматривает этот трансфер как часть сделки по предстоящему переходу вингера Усмана Дембеле.
Отметим, что Неймар в соцсетях уже удалил упоминание о том, что он является игроком «Пари Сен-Жермен».
Неймар был игроком «Барселоны» с 2013 по 2017 год. Вместе с каталонским клубом он дважды становился чемпионом Испании, а также завоевал Лигу чемпионов. Контракт бразильца с парижанами действует до 30 июня 2026 года.