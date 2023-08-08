Камоцци заявил, что ЦСКА может хорошо заработать на трансфере Чалова

"Не удивляет, что Чалов показывать такую яркую игру на старте сезона. Федор — уникальный нападающий. Такие разносторонние игроки очень высоко ценятся в Европе. Думаю, ЦСКА может хорошо заработать на его трансфере", - сказал Камоцци.

Чалов выступает в системе московского ЦСКА с 2006 года. За основную команду армейцев форвард дебютировал 21 сентября 2016 года. 25-летний форвард в 2022 году выступал на правах аренды за швейцарский "Базель", за который провел 14 матчей и забил четыре мяча. В стартовых трех турах Чалов отметился четырьмя забитыми мячами. Все они были отправлены в сетку ворот с пенальти (три в матче с "Ахматом", один — в игре с "Локомотивом"). ЦСКА после трех туров набрал шесть очков и занимает пятое место в турнирной таблице.