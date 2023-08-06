Умер экс-вратарь ЦСКА Вениамин Мандрыкин

Бывший вратарь ЦСКА Вениамин Мандрыкин скончался на 43-м году жизни от инфаркта, рассказал первый тренер футболиста Валерий Горохов. Об этом пишет «Чемпионат».

Горохов рассказал, что о смерти Вениамина сообщила в телефонном разговоре его сестра. Она сообщила, что «около часа назад сердце Вениамина перестало биться».

Мандрыкин выступал за «Аланию», ЦСКА, «Томь» и брянское «Динамо». В составе ЦСКА играл в сборной России.

В 2010 году трёхкратный чемпион России, обладатель Кубка России и Кубка УЕФА в составе ЦСКА попал в ДТП, после чего оказался прикован к инвалидному креслу.