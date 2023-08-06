Умер экс-вратарь ЦСКА Вениамин Мандрыкин
Бывший вратарь ЦСКА Вениамин Мандрыкин скончался на 43-м году жизни от инфаркта, рассказал первый тренер футболиста Валерий Горохов. Об этом пишет «Чемпионат».
Горохов рассказал, что о смерти Вениамина сообщила в телефонном разговоре его сестра. Она сообщила, что «около часа назад сердце Вениамина перестало биться».
Мандрыкин выступал за «Аланию», ЦСКА, «Томь» и брянское «Динамо». В составе ЦСКА играл в сборной России.
В 2010 году трёхкратный чемпион России, обладатель Кубка России и Кубка УЕФА в составе ЦСКА попал в ДТП, после чего оказался прикован к инвалидному креслу.
Близкие отмечали, что тяжелые травмы не сломили футболиста. До конца жизни он оставался оптимистичным и весёлым.
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