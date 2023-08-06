РПЛ выразила соболезнования в связи со смертью Мандрыкина

Мандрыкин выступал за ЦСКА, а также провел два матча в сборной России. В ноябре 2010 года вратарь, выступавший тогда в аренде за брянское «Динамо», попал в автомобильную аварию. Два месяца игрок находился в реанимации и медикаментозной коме, врачам удалось спасти жизнь Вениамину, но с того момента вратарь был лишен возможности передвигаться самостоятельно.