РПЛ выразила соболезнования в связи со смертью Мандрыкина
Пресс служба Российской премьер лиги (РПЛ) опубликовала в соцсетях соболезнования в связи со смертью бывшего вратаря ЦСКА и сборной России Вениамина Мандрыкина.
Армейский клуб сообщил о смерти Мандрыкина в возрасте 41 года в воскресенье, 6 августа.
— Не стало бывшего вратаря ЦСКА и сборной России, трёхкратного чемпиона РПЛ — Вениамина Мандрыкина. Наши соболезнования родным и близким, — говорится в сообщении.
Мандрыкин выступал за ЦСКА, а также провел два матча в сборной России. В ноябре 2010 года вратарь, выступавший тогда в аренде за брянское «Динамо», попал в автомобильную аварию. Два месяца игрок находился в реанимации и медикаментозной коме, врачам удалось спасти жизнь Вениамину, но с того момента вратарь был лишен возможности передвигаться самостоятельно.
В составе ЦСКА Мандрыкин трижды выигрывал чемпионат и Суперкубок России, четырежды побеждал в Кубке России и один раз — в Кубке УЕФА.