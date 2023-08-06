Меган Рапино расплакалась после провала сборной США на чемпионате мира

Нападающая сборной США Меган Рапино расплакалась после вылета команды с чемпионата мира — 2023.

Футболистку утешал её двоюродный брат Остин. США впервые в истории остались без медалей женского первенства планеты.

За 120 минут матча США — Швеция команды не забили ни одного мяча. В серии 11-метровых ударов Рапино била четвёртой в своей команде. Меган нанесла удар выше ворот, а шведки выиграли серию послематчевых пенальти со счётом 5:4. Победный 11-метровый удар реализовала нападающая Лина Хуртиг.

Напомним, Швеция вышла в плей-офф с первого места группы G, набрав девять очков в трёх играх. Американки заняли вторую позицию в группе Е с пятью очками.