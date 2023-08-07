«Арсенал» вышел на второе место по количеству побед в Суперкубке Англии

Накануне «Арсенал» в Суперкубке Англии одержал победу в серии пенальти над «Манчестер Сити». Основное время завершилось со счётом 1:1. «Канониры» восстановили равновесие на 11-й минуте, добавленной ко второму тайму. В серии 11-метровых «горожане» реализовали только одну попытку.

«Арсенал» 17-й раз в истории выиграл Суперкубок Англии и вышел на второе место по количеству побед. В активе «Ливерпуля» 16 трофеев. Рекорд принадлежит «Манчестер Юнайтед» (21). «Манчестер Сити» побеждал шесть раз.

«Арсенал» впервые за девять встреч обыграл «Манчестер Сити». Последний раз «канониры» были сильнее «горожан» в игре полуфинала Кубка Англии 18 июля 2020 года