Защитник «Ромы» Ибаньес перешел в саудовский «Аль-Ахли» за €35 млн

24-летний бразильский защитник итальянской «Ромы» Рожер Ибаньес совершил переход в саудовский «Аль-Ахли». Клуб заплатил римлянам € 25 млн и € 10 млн в качестве бонусов. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По информации источника, сделка готова. Контракт с футболистом подписан до 2026 года. Ибаньес будет получать € 10 млн в год.