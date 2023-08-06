«Балтика» одержала первую победу в РПЛ, одолев «Факел»

Сегодня, 6 августа, проходил матч 3-го тура чемпионата России по футболу, в котором встречались калининградская «Балтика» и воронежский «Факел». Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Встреча стартовала в 17:30 мск.

В первые 15 минут матча команды обменялись забитыми мячами. «Балтика» вышла вперёд благодаря автоголу защитника гостей Василия Черова на восьмой минуте. Спустя шесть минут воронежцы смогли сравнять счёт. Отличился воспитанник «Краснодара» Вячеслав Якимов, для которого этот гол стал первым в составе «Факела».

В самом начале второго тайма калининградская «Балтика» забила второй гол. На 48-й минуте отличился вышедший на поле после перерыва 22-летний форвард Тамерлан Мусаев. Его гол остался последним в этой игре.