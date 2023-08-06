Сборная РФ по пляжному футболу разгромила Узбекистан с рекордным счётом

Сборная России по пляжному футболу одержала триумфальную победу над командой Узбекистана на групповом этапе Игр стран СНГ. Российские спортсмены разгромили соперников с рекордным счётом — 15:0: ранее такой разницы мячей россияне на турнирах не добивались.

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Счёт в матче на 16-й секунде открыл Денис Пархоменко, затем в первом периоде было забито ещё четыре гола. Во втором россияне отправили в ворота соперника четыре мяча, а в третьем — ещё шесть.