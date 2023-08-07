Пивоваров сообщил, что "Динамо" находится в переговорах со многими клубами по Захаряну

"Естественно, у нас очень много предложений по Арсену, мы находимся в переговорах со многими клубами. Детали переговоров, конечно, не комментируем. Будем информировать всех по факту совершения сделок, как это обычно у нас и происходит. Есть ли страх, что после наших отказов другие клубы не захотят приобретать Захаряна? Мы делаем свою работу, руководствуясь исключительно интересами клуба "Динамо", и осознанно принимаем те или иные решения", - добавил Пивоваров.