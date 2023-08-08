Футболки Мбаппе убрали из официального магазина «ПСЖ»

Все футболки 24-летнего французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе исчезли из официального фаншопа клуба. Об этом сообщает El Golazo de Gol.

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Также изображение футболиста удалено со стадиона «Парк де Пренс».

Контракт Мбаппе с французским клубом истекает летом 2024 года. Сообщалось, что спортсмен отказался от активации автоматического продления ещё на сезон и хочет покинуть команду по истечении контракта. Нападающий был исключён из состава «ПСЖ» на предсезонные сборы.