Моуринью летом отказал «Аль-Хилалю» и «Аль-Ахли»

«Летом я получил два предложения из Саудовской Аравии – от «Аль-Хилаля» и «Аль-Ахли».



Я подумал и, прежде чем идти на встречу, сообщил владельцу «Ромы», что не собираюсь соглашаться. Семье я сказал то же самое.



С одной стороны, я чувствовал себя заложником слова, которое дал игрокам и фанатам, – что не уйду.