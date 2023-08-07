Форвард "Зенита" Сергеев принес извинения за поражение от "Динамо" в РПЛ

"Впереди 27 игр, все поменяется. Приносим извинения болельщикам за то, что сегодня проиграли. Сделаем выводы и будем двигаться вперед. У нас одно место — первое, мы это умеем делать и будем показывать только лучшую игру", - заявил Сергеев. Поединок "Зенит" - "Динамо", который состоялся в Санкт-Петербурге, завершился поражением хозяев со счетом 2:3.

Сергеев в матче оформил гол, отличившись на 90-й минуте и сделав счет 2:2. Однако через шесть минут Вячеслав Грулев забил победный для "Динамо" мяч. Последний раз клуб с берегов Невы дома проигрывал клубу из Москвы в чемпионате в конце октября 2017 года, тогда "Локомотив" выиграл в 27 м туре со счетом 3:0. После трех туров в активе подопечных Сергея Семака четыре очка, команда идет на седьмой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В четвертом туре РПЛ петербуржцы сыграют на выезде с воронежским "Факелом".