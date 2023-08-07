Тренер «Интер Майами» ответил на вопрос о зависимости команды от Месси

«Интер Майами» уже зависим от Месси? Это правда, что мы рассчитываем на лучшего игрока в мире, это нельзя отрицать. Подобный вопрос всегда возникает там, где играет Лионель – в «Барселоне» или сборной Аргентины, где угодно. К счастью, он у нас есть, и он был очень силён в последней игре», — приводит слова Херардо Мартино официальный сайт американской лиги МЛС.