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«ПСЖ» отправил Мбаппе в группу игроков, на которых в клубе больше не рассчитывают — СМИ

Нападающий «ПСЖ» Киллиан Мбаппе выйдет на тренировку в понедельник отдельно от основного состава, сообщил RMC Sport.

ПСЖ отправил Мбаппе в группу игроков, на которых больше не рассчитывает
© globallookpress.com

Лучший бомбардир чемпионата мира-2022 по футболу будет тренироваться с игроками, с которыми парижский клуб планирует расстаться. Так называемые «лофтеры» выйдут на тренировочное поле в 10 утра, тогда как игроки основного состава приступят к работе в 17:00.

Конфликт Мбаппе с «ПСЖ» начался на прошлой неделе после того как французский футболист сообщил, что не станет продлевать контракт, рассчитанный до середины 2024 года. Через 12 месяцев он может уйти на правах свободного агента.

В парижском клубе выступают против бесплатного ухода игрока и выставили Мбаппе на трансфер. Основным претендентом на француза считается мадридский «Реал».