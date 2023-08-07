ПСЖ отправил Мбаппе в группу игроков, на которых больше не рассчитывает

Нападающий «ПСЖ» Киллиан Мбаппе выйдет на тренировку в понедельник отдельно от основного состава, сообщил RMC Sport.

Лучший бомбардир чемпионата мира-2022 по футболу будет тренироваться с игроками, с которыми парижский клуб планирует расстаться. Так называемые «лофтеры» выйдут на тренировочное поле в 10 утра, тогда как игроки основного состава приступят к работе в 17:00.

Конфликт Мбаппе с «ПСЖ» начался на прошлой неделе после того как французский футболист сообщил, что не станет продлевать контракт, рассчитанный до середины 2024 года. Через 12 месяцев он может уйти на правах свободного агента.