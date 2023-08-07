Тренер Черевченко высказался об интригах РПЛ

«Рано о чём-то говорить. Первые четыре-пять туров все будут в одинаковых условиях. Затем будет понятнее, кто на что претендует. Сейчас все только вкатываются. В команды пришли новые игроки, им нужно адаптироваться, сыграться», – приводит слова Черевченко «РБ Спорт».