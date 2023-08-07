Комментатор Уткин посоветовал «Зениту» купить «звезду»

Комментатор Уткин заявил, что «Зенит» перестал быть «командой звезд»
Комментатор Василий Уткин в своем Telegram-канале порекомендовал петербургскому «Зениту» приобрести «звездного» игрока.
«Менеджмент у «Зенита», вполне возможно, хороший. Но инерционный. Им не продажу рекордную праздновать, им команду укреплять. Устроен «Зенит» довольно просто, о формациях можно рассуждать неделями, но ему нужен топ-игрок, чтобы решать матчи.
И вот такого игрока продали, а взамен никого не купили. А вы мусольте гибридные схемы и прочую хрень. «Зенит» — команда звезд. Сейчас перестал ею быть. Купите звезду. Ну, или как вы еще деньги-то тратите, я ж не знаю. Вот и вся дилемма!» — написал Уткин.
В летнее трансферное окно петербуржцы продали своего полузащитника Малкома за €60 млн. Эта продажа стала рекордной в истории российского футбола.
6 августа «Зенит» проиграл в Санкт-Петербурге «Динамо» со счетом 2:3. Счет в матче открыл на второй минуте Константин Тюкавин, он оформил дубль. Еще один гол у победителей забил Вячеслав Грулев. В составе «Зенита» отличился Иван Сергеев, автогол на счету защитника «Динамо» Бальбуэна.