Аршавин ответил на вопрос о кризисе в «Зените»

«Если бы матч закончился со счетом 2:2, то обе команды бы расстроились. Но теперь грустит только одна команда. «Динамо» должно быть довольно.



Удаление повлияло на конец встречи. Как раз одного игрока не хватило. «Зенит» не в кризисе, но команда ищет себя. Потери в составе большие. Вендел и Марио Фернандес еще не готовы. «Зенит» старается спасти матчи неподготовленными футболистами. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Аршавин.