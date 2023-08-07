Аршавин ответил на вопрос о кризисе в «Зените»

Аршавин считает, что "Зенит" не находится в кризисе
Член правления «Зенита» Андрей Аршавин считает, что удаление Барриоса повлияло на концовку матча сине-бело-голубых против «Динамо». Его слова передает «Матч ТВ».
«Если бы матч закончился со счетом 2:2, то обе команды бы расстроились. Но теперь грустит только одна команда. «Динамо» должно быть довольно.
Удаление повлияло на конец встречи. Как раз одного игрока не хватило. «Зенит» не в кризисе, но команда ищет себя. Потери в составе большие. Вендел и Марио Фернандес еще не готовы. «Зенит» старается спасти матчи неподготовленными футболистами. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Аршавин.
6 августа «Зенит» проиграл в Санкт-Петербурге «Динамо» со счетом 2:3. Счет в матче открыл на второй минуте Константин Тюкавин, он оформил дубль. Еще один гол у победителей забил Вячеслав Грулев. В составе «Зенита» отличился Иван Сергеев, автогол на счету защитника «Динамо» Бальбуэна.
После трех туров сине-бело-голубые набрали четыре очка. 13 августа петербуржцы примут «Факел» в четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).