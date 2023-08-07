Игрок «Урала» заявил, что во Второй лиге практически все пьют

Игрок "Урала" Бевеев сообщил, что игроки Второй лиги злоупотребляют алкоголем
Защитник «Урала» Мингиян Бевеев высказался о мотивации игроков, выступающих во Второй российской лиге. Его слова передает Sport24.
«Во Второй лиге практически все пьют. Понимаешь, когда футболисту есть чем жертвовать, он думает о последствиях и профессионально относится к себе. А во Второй лиге игрокам нечего терять. Они играют футбол чисто в удовольствие. Пить после каждой тренировки по четыре-пять бокалов пива и ложиться спать — норма для них. Яркий показатель того, что людям некуда расти, и они похоронили в себе футболистов», — сказал Бевеев.
Бевеев выступает за «Урал» с 2022 года. До этого он играл за «Енисей», КАМАЗ, «Носту» и МИТОС. Защитник дважды попадал в расширенный список сборной России, но в окончательной заявке не фигурировал.
В текущем сезоне защитник провел три матча, а его команда одержала две победы и еще один раз сыграла вничью. Лидируют в лиге сразу две команды — «Краснодар» и «Спартак». Они являются единственными клубами, которые еще не потеряли очки.