Названо условие получения Мбаппе предложения от «Реала»

L'Équipe назвал условие, при котором «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) получит предложение от «Реала» по покупке нападающего Килиана Мбаппе.

В мадридской команде потребовали от футболиста публично сделать заявление о желании покинуть парижан. После этого «Реал» будет готов оплатить трансфер. Отмечается, что в таком случае испанцы будут готовы отдать за игрока 180-200 миллионов евро.

Ранее с официальным предложением о покупке Мбаппе выступил саудовский «Аль-Хиляль». Клуб был готов заплатить за спортсмена 300 миллионов евро. Однако форвард отказался от встречи с руководством клуба.