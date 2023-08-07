Месси установил рекорд для новичков клубов МЛС

Капитан и нападающий «Интер Майами» Лионель Месси минувшей ночью оформил дубль и реализовал пенальти в матче 1/8 финала Кубка Лиг MLS + MX с «Далласом» (4:4, 5:3 — по пенальти).

36-летний аргентинец за четыре матча забил семь мячей, что стало рекордом для новичка команд МЛС, сообщает Marca.

Месси во встрече с «Круз Асуль» отметился голом и принёс своей команде победу (2:1), а затем неизменно становился автором дубля — в матчах с «Аталантой Юнайтед» (4:0), «Орландо Сити» (3:1) и во встрече с «Далласом».

Лионель Месси 5 июля заключил с «Интер Майами» двухлетний контракт с возможностью продления ещё на один сезон.