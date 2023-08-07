Федун: «Спартак» намного сильнее соперников по качеству и подбору игроков

«Все говорят о чемпионстве? Знаете, эта мантра остается постоянной. Для того, чтобы сказать насколько это реально, надо дождаться 20 августа. Пока, тьфу-тьфу-тьфу, понятно, что команда намного сильнее, чем соперники по качеству и подбору игроков», — приводит слова Леонида Федуна «Спорт-экспресс».