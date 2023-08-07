«Спартак» объявил о трансфере Олега Рябчука

«Спартак» на своём официальном сайте объявил о подписании левого крайнего защитника сборной Молдавии Олега Рябчука. Стороны подписали контракт сроком на три года.

В прошлом сезоне Рябчук сыграл за «Олимпиакос» 45 матчей во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и шестью результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его в € 4 млн. Рябчук — двукратный чемпион Греции.