ЦСКА согласился уступить «Бешикташу» в трансфере Зайнутдинова
Руководство московского ЦСКА готова отпустить Бактиёра Зайнутдинова в «Бешикташ». Российский клуб снизил трансферную стоимость 25-летнего казаха.
Как сообщает Sports.kz, армейцы готовы расстаться за Зайнутдиновым за €4-4,5 млн. Отмечается, что турецкий клуб продолжает интересоваться этой сделкой и может проявить больший интерес к футболисту после снижения финансовых запросов ЦСКА. Ранее красно-синие просили за Бактиёра не менее € 6 млн.
Бактиёр Зайнутдинов выступает в ЦСКА с августа 2020 года. Тогда армейцы заплатили за него «Ростову» € 2 млн. Его контракт с армейцами рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего казаха в € 6 млн. В минувшем сезоне Бактиёр провёл 21 матч в РПЛ, забил один мяч и стал автором двух голевых передач. Также он помог армейцам стать обладателями Фонбет Кубка России.
«Бешикташ» по итогам минувшего сезона турецкой Суперлиги занял третье место и в следующем сезоне выступил в квалификации Лиги конференций. На данный момент стамбульскую команду возглавляет легендарный турецкий специалист Шенол Гюнеш, приведший сборную Турции к бронзовым медалям ЧМ-2002.