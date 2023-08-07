ЦСКА согласился уступить «Бешикташу» в трансфере Зайнутдинова

Как сообщает Sports.kz , армейцы готовы расстаться за Зайнутдиновым за €4-4,5 млн. Отмечается, что турецкий клуб продолжает интересоваться этой сделкой и может проявить больший интерес к футболисту после снижения финансовых запросов ЦСКА. Ранее красно-синие просили за Бактиёра не менее € 6 млн.

Бактиёр Зайнутдинов выступает в ЦСКА с августа 2020 года. Тогда армейцы заплатили за него «Ростову» € 2 млн. Его контракт с армейцами рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего казаха в € 6 млн. В минувшем сезоне Бактиёр провёл 21 матч в РПЛ, забил один мяч и стал автором двух голевых передач. Также он помог армейцам стать обладателями Фонбет Кубка России.