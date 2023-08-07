Полузащитник Файзуллаев сможет помочь ЦСКА, считает Белоус

Футбольный менеджер Юрий Белоус заявил, что узбекский новичок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев сможет усилить состав московского клуба.

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ЦСКА в пятницу объявил о трансфере 19 летнего узбекского вингера из «Пахтакора». Игрок подписал контракт до окончания сезона 2025/26 с опцией продления.

— На юношеском уровне он неплохо смотрелся, был одним из лидеров, и вся его команда была хорошая. Это очень хорошее поколение футболистов. Насколько он сможет быть адаптирован к ЦСКА, сложно говорить, потому что это во многом зависит от главного тренера. Но раз вопрос решен, его берут, наверное, на него рассчитывают.

— Могли бы вы выделить его основные качества?

— У него достаточная техника и скорость. То, что немножко росточка маловато… Ну, мы знаем еще массу звезд мирового уровня, которые не выделялись какими то там атлетическими данными.

— У ЦСКА есть проблемы с реализацией, он подойдет под эти цели? Сможет помочь нападению?