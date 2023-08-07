Российский футболист отказался менять спортивное гражданство

Российский полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев ответил отказом на предложение играть за сборную Сербии U-21. Об этом сообщает Sport24.

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В конце мая 2023 года отец Пруцева рассказал о том, что футболист получил сербское гражданство. На его счету два матча за молодежную сборную России.

Пруцев перешел в сербскую команду летом прошлого года. Россиянин провел шесть матчей в сезоне-2022/23, не отличившись результативными действиями. До этого он играл за «Нефтехимик», «Текстильщик» и «Сочи». Сообщалось об интересе к нему швейцарского «Базеля». Контракт Пруцева с «Црвеной Звездой» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €600 тысяч.

В прошлом сезоне «Црвена Звезда» в очередной раз стала чемпионом Сербии. Клуб из Белграда является самой титулованной командой своей страны.