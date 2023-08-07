Семин назвал самую сильную атакующую линию в РПЛ

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин назвал атакующую линию столичного «Спартака» лучшей в чемпионате России на данный момент. Его слова передает «Чемпионат.com».
«Спартак» хорошо укрепился, взяли хороших игроков в атаку. Наверное, атака «Спартака» самая сильная. Если они после потери мяча будут хорошо играть и быстро реагировать на оборонительные действия, то они главные претенденты на чемпионство.
Чемпионат долгий и многое может поменяться. Вспомните, как отдельные команды играли второй круг. Многие команды, которые претендовали — проводили вторую часть ниже своих возможностей», — заявил специалист.
После трех туров Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые делят первое место с «Краснодаром». Обе команды одержали три победы в стартовых матчах. Следом располагаются екатеринбургский «Урал» и самарские «Крылья Советов», в активе которых по две победы.
В минувшем сезоне «Спартак» стал обладателем бронзовых наград.