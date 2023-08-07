Семин назвал самую сильную атакующую линию в РПЛ

«Спартак» хорошо укрепился, взяли хороших игроков в атаку. Наверное, атака «Спартака» самая сильная. Если они после потери мяча будут хорошо играть и быстро реагировать на оборонительные действия, то они главные претенденты на чемпионство.



Чемпионат долгий и многое может поменяться. Вспомните, как отдельные команды играли второй круг. Многие команды, которые претендовали — проводили вторую часть ниже своих возможностей», — заявил специалист.