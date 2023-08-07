Властимил Петржела: «Зенит» станет чемпионом, на дистанции с ним никто не сможет бороться. Поражение от «Динамо» ничего не значит»
Властимил Петржела уверен в чемпионстве «Зенита», несмотря на трудный старт сезона.
Вчера «Зенит» дома уступил «Динамо» (2:3) в 3-м туре Мир РПЛ, пропустив на 96-й минуте. Команда Сергея Семака занимает 7-е место в таблице, набрав 4 очка.
– Уже сейчас понятно, что этот сезон РПЛ будет самым интересным за последние 5 лет. Появится небольшая интрига, ведь конкуренты «Зенита» стали сильнее, укрепили составы. Но «Зенит» все равно станет чемпионом – ни у кого нет таких игровых ресурсов, как у них.
Петербуржцам не составит особого труда вернуться на первое место. На дистанции с ними никто не сможет бороться на равных.
Сейчас только начало чемпионата, у «Зенита» еще есть время подписать игрока, который придет на замену Малкому. Так что рано говорить о том, что чемпион поменяется. Я бы не был так уверен в этом.
– Сможет ли деморализовать «Зенит» такой старт в чемпионате?
– Я уверен, что нет. Даже поражение от «Динамо» ничего не значит, это только начало длинного турнира, – сказал бывший главный тренер «Зенита».
Властимил Петржела: «Зенит» станет чемпионом, на дистанции с ним никто не сможет бороться. Поражение от «Динамо» ничего не значит»
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