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Украинский игрок "Торпедо" Червяков: первый раз играл при "живых" людях

Новичок московского «Торпедо» Руслан Червяков поделился эмоциями от игры на стадионе «Лужников». Его слова передает «Матч ТВ».

Украинский нападающий признался, что у него тряслись колени при выходе на поле «Лужников»
© Газета.Ru

«Я первый раз играл при «живых» людях, можно сказать. Когда выходил, коленки тряслись. Надо перебарывать себя и играть. Спасибо фанатам за поддержку, их было слышно, иногда они заглушали партнеров по команде. Я приятно удивлен такой атмосферой на стадионе.

Здесь же играют мужики, которые не уступают в борьбе, не боятся идти в стык. Поэтому, конечно, здесь играть тяжелее. Будем учиться», — сказал Червяков.

Червяков является воспитанником «Днепра». Также он поиграл за молодежные команды «Шахтера», «Ингулеца» и португальский «Жил-Висенте». 4 августа 2023 года украинский нападающий подписал контракт с «Торпедо».

В текущем сезоне «Торпедо» выступает в Первой лиге. После четырех стартовых туров черно-белые набрали семь очков (две победы, одна ничья, одно поражение) и занимают пятое место в турнирной таблице.

13 августа подопечные Пепа Клотета встретятся с «Аланией».

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