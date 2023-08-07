Украинский нападающий признался, что у него тряслись колени при выходе на поле «Лужников»

Украинский игрок "Торпедо" Червяков: первый раз играл при "живых" людях
Новичок московского «Торпедо» Руслан Червяков поделился эмоциями от игры на стадионе «Лужников». Его слова передает «Матч ТВ».
«Я первый раз играл при «живых» людях, можно сказать. Когда выходил, коленки тряслись. Надо перебарывать себя и играть. Спасибо фанатам за поддержку, их было слышно, иногда они заглушали партнеров по команде. Я приятно удивлен такой атмосферой на стадионе.
Здесь же играют мужики, которые не уступают в борьбе, не боятся идти в стык. Поэтому, конечно, здесь играть тяжелее. Будем учиться», — сказал Червяков.
Червяков является воспитанником «Днепра». Также он поиграл за молодежные команды «Шахтера», «Ингулеца» и португальский «Жил-Висенте». 4 августа 2023 года украинский нападающий подписал контракт с «Торпедо».
В текущем сезоне «Торпедо» выступает в Первой лиге. После четырех стартовых туров черно-белые набрали семь очков (две победы, одна ничья, одно поражение) и занимают пятое место в турнирной таблице.
13 августа подопечные Пепа Клотета встретятся с «Аланией».