Украинский нападающий признался, что у него тряслись колени при выходе на поле «Лужников»

«Я первый раз играл при «живых» людях, можно сказать. Когда выходил, коленки тряслись. Надо перебарывать себя и играть. Спасибо фанатам за поддержку, их было слышно, иногда они заглушали партнеров по команде. Я приятно удивлен такой атмосферой на стадионе.



Здесь же играют мужики, которые не уступают в борьбе, не боятся идти в стык. Поэтому, конечно, здесь играть тяжелее. Будем учиться», — сказал Червяков.