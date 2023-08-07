Сенников: €4 млн за Барриоса — просто смешно

«Четыре миллиона евро за Барриоса — это мало. Нет смысла рассматривать такое предложение. Если дадут 15 миллионов евро, тогда почему бы не отпустить Барриоса, но четыре миллиона — просто смешно. Он футболист высокого класса.



Не упадёт ли уровень игры «Зенита» с уходом Барриоса? Он хороший игрок, но уровень «Зенита» уже упал, потому что нет Вендела и Малкома. Вендел уже вернулся, и он является ключевым звеном. Если он сейчас наберёт форму, неважно, кто будет играть на других позициях. Вендел станет тем футболистом, кто приведёт «Зенит» к чемпионству», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».