Защитник Мацей Рыбус рассказал об адаптации в «Рубине»

«На четвёртый день сборов я получил травму. Почти две недели вообще не тренировался, потом индивидуально. Так что много пропустил, ребята играли уже несколько товарищеских матчей, потом чемпионат, Кубок. Нужно набирать кондиции и возвращаться в топ-форму.



Как Казань? Красивый город, мне нравится», — приводит слова Рыбуса официальный сайт «Рубина».