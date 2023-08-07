Агент ответил на слова футболиста «Зенита», который назвал его клоуном

Футбольный агент Тимур Гурцкая в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат!» отреагировал на слова полузащитника петербургского «Зенита» Александра Коваленко, назвавшего его клоуном.
«Если бы это сказал интересный мне персонаж для дискуссии — Глушаков, Дзюба или Слуцкий — я бы отвечал на это. Я не могу на равных разговаривать. Мальчик не попадает в состав команды, которая проигрывает. Он сидит на лавке. Он туда приходил, и, в его личном понимании он звезда РПЛ.
Я-то из уважения к нему говорю, что ему надо идти в аренду и играть. Один из главных клубов, куда его могли бы отдать в аренду, это «Крылья Советов». Понимаю позицию 19-летнего парня, который переходил как будто бы в статусе топ-игрока, и ему дали сыграть там девять минут времени.
Вообще не хочу с ребенком в какую-то дискуссию вступать. Этому парню, чтобы развиваться как футболисту, а не сидеть из-за денег в «Зените», надо идти в аренду», — сказал агент.
«Да что вы слушаете этого клоуна?» — сказал Коваленко, комментируя информацию Гурцкая о том, что «Зенит» может отдать его в аренду самарские «Крыльям Советов».
19-летний игрок перешел в петербургский клуб в летнее межсезонье, его контракт действует до 2028 года.
6 августа «Зенит» на своем поле уступил московскому «Динамо» со счетом 2:3. Голами в составе сине-бело-голубых отметились Фабиан Бальбуэна (автогол) и Иван Сергеев. У победителей дубль на счету Константина Тюкавина и Вячеслава Грулева.