Агент ответил на слова футболиста «Зенита», который назвал его клоуном

«Если бы это сказал интересный мне персонаж для дискуссии — Глушаков, Дзюба или Слуцкий — я бы отвечал на это. Я не могу на равных разговаривать. Мальчик не попадает в состав команды, которая проигрывает. Он сидит на лавке. Он туда приходил, и, в его личном понимании он звезда РПЛ.



Я-то из уважения к нему говорю, что ему надо идти в аренду и играть. Один из главных клубов, куда его могли бы отдать в аренду, это «Крылья Советов». Понимаю позицию 19-летнего парня, который переходил как будто бы в статусе топ-игрока, и ему дали сыграть там девять минут времени.



Вообще не хочу с ребенком в какую-то дискуссию вступать. Этому парню, чтобы развиваться как футболисту, а не сидеть из-за денег в «Зените», надо идти в аренду», — сказал агент.